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Fed加碼宣布購買個別公司債 道瓊止跌回升漲逾百點

經濟日報 / 編譯季晶晶葉亭均／即時報導
美國聯準會15日宣布，將開始通過次級市場公司信貸機制購入個別公司債；道瓊工業指數止跌回升。美聯社
美國聯準會15日宣布，將開始通過次級市場公司信貸機制購入個別公司債；道瓊工業指數止跌回升。美聯社

美股周一（15日）收漲，收復早盤跌幅，主因聯準會（Fed）宣布，將擴大公司債收購途徑，開始通過次級市場公司信貸機制（Secondary Market Corporate Credit Facility）購入個別公司債，提振投資人信心。

美股應聲止跌回升，道瓊工業指數終場上漲157.62點，漲幅0.62%，收25,763.16點。標普500指數收漲25.28點，漲幅0.83%，報3,066.59點；那斯達克指數收高137.22點，漲幅1.43%，報9,726.02點。

聯準會的次級市場公司信貸機制是在疫情期間推出的緊急工具，先前僅購買指數股票型基金（ETF）。這些購買將是對次級市場公司信貸機制下其他資產購買的補充。

Fed調整購買策略，將遵循一項專門為該工具創建的多元化美國公司債券指數。

Fed表示，公司債的購買將基於一個指數，該指數「由滿足該工具最低評級、最高期限和其他標準的在二級市場交易的所有美國公司債券組成」。

Fed還表示，將從符合條件的發行人手中直接購買公司的一級市場企業信貸工具應會「在不久的將來投入運作」。

消息帶動美股三大指數在午後交易中均收復失地，Slatstone Wealth LLC首席投資策略師、高級投資組合經理Robert Pavlik表示：「毫無疑問，市場喜歡這個消息」，「這促使交易員買入個股，承擔更高的風險，因為Fed出手支持債券市場，進一步加大了利率上行的壓力」。

Pavlik補充說，「銀行的資產負債表上可能有一大堆企業債，現在有了買家，有人會購買這些債券，因為Fed告訴他們沒問題。」

標普500指數的11個主要類股全部收高，金融股和必需消費品股領漲。

製藥商Moderna跳漲7.4%，此前有報導指出，以色列正在就購買其新冠病毒疫苗進行協商。

Fed 美股 標普 道瓊指數

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