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聯準會釋利多 美股指數由黑翻紅

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
由於聯準會宣布在新冠狀病毒大流行中採取進一步措施來支撐股市，股指15日由跌轉升，收盤上揚。（美聯社）
由於聯準會宣布在新冠狀病毒大流行中採取進一步措施來支撐股市，股指15日由跌轉升，收盤上揚。（美聯社）

由於美國聯準會(Fed)宣布在新冠狀病毒大流行中採取進一步措施來支撐股市，股指由跌轉升，收盤上揚。

道瓊工業平均指數上漲157.62點或0.62%收2萬5763.16點。史坦普500指數上漲25.28點或0.83%收3066.59點。那斯達克綜合指數上漲137.21點或1.43%收9726.02點。

臉書、蘋果、亞馬遜和Netflix領漲，平均每支個股都上漲逾1%。摩根大通、花旗、富銀銀行和美國商銀至少上漲0.8%。

早盤主要股指全面下跌。道指一度下跌超過760點，史指和那指分別下跌2.5%和1.9%。

Fed表示將買進個人企業債券，代表更全面地買進企業債券。Fed之前在初級市場購買債券，但15日的公告代表債券購買已擴展至次級市場。最新的公告還表明，在新冠病毒爆發期間，Fed將繼續支持信貸市場。

WallachBeth Capital資深策略師費金(Ilya Feygin)說：「Fed將一直在努力證明誰是市場老大。」「它不斷證明它可以做得更多而且有效。」

費金說：「這正是股市的主要驅動力。」

iShares iBoxx投資級企業債券ETF在Fed宣布消息後飆升至盤中高點，收盤上漲1.42%。

由於擔心疫情再起，道指和史指上周分別下跌5.5%和4.7%，那指則下跌2.3%，三大股指均創下3月20日來最糟糕單周走勢。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼(Ed Yardeni)在最新報告中表示：「由於投資情緒變得過於太樂觀和太快，可能需要暫時中斷一下。」「現在經濟正在重新開放，人們擔心結果不盡人意：社交隔離的減少引發了第二波病毒，隨後又是另一輪封鎖。」

重新開放的阿拉巴馬州、加州、佛州和北卡羅來納州都報告每天新冠病毒都有新增病例。德州和北卡羅來納州13日公布與病毒有關的住院治療數字創下新紀錄。前FDA局長戈特利布(Scott Gottlieb)博士指出，新興的新冠病毒熱點可能「很快就會失控」。

同時，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)警告紐約客提防第二輪新冠病毒疫情。他14日說，該州已收到2萬5000宗關於企業違反分階段重新開放規則的投訴，並威脅取消酒吧和餐館的酒牌。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡迪洛(Peter Cardillo)表示：「新冠病毒再度爆發，這是個問題。」他指出：「市場上也存在過度樂觀，因此正在調降經濟較快反彈的預期。」

Fed 疫情 聯準會 紐約

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