第二波感染警訊...美股震盪

經濟日報 / 編譯葉亭均洪啟原／綜合外電
美股道瓊指數15日早盤一度跌近700點，反應市場擔憂第二波感染潮爆發。（美聯社）
美股道瓊指數15日早盤一度跌近700點，反應市場擔憂第二波感染潮爆發。（美聯社）

美股15日開低走低，道瓊指數早盤一度跌近700點，美國重啟經濟後頻頻冒出可能爆發第二波感染潮的訊號，加上中國大陸的新冠肺炎確診人數不斷增加，全球經濟將再受衝擊的疑慮深深困擾投資人。

道瓊指數15日早盤跌近700點或2.7%，標普500和那斯達克綜合指數至少跌1.5%，費城半導體指數跌1.9%，台積電ADR跌2.25%。

原本最受益於重啟經濟的幾家公司，15日卻帶領大盤下挫。嘉年華和皇家加勒比兩家郵輪公司皆重挫逾8%，聯合航空大跌7.8%，零售商柯爾百貨和Gap也都跌低。這幾支股票在投資人5月認為疫情最壞的時機已經結束時，都曾經大漲。

北京在連續50多天沒有本土確診病例後，上周末又出現新增病例。繼13日激增36例後，北京市官方在14日下午宣布，全市凌晨0時至早上7時又新增8例新冠肺炎確診病例，總計11日以來共新增51例。官方並表示，北京這波疫情的病毒是「從歐洲方向來的」。

Yamada技術研究顧問公司董事總經理雅曼達指出，整體來看，美股已進入整理階段，建議投資人謹慎以對，至少要運用「腦子裡的停損單」做風險控管。

凱投宏觀（Capital）分析師希金斯表示，現在美股最大的風險是第二波疫情來襲，即使疫苗果如樂觀預期在年底前問世，短期內疫情也難平息；但疫情大致受到控制，卻是美股進一步大漲的必要條件。

外匯交易商萬達亞太部門資深市場分析師霍爾利說：「隨著新的一周到來，這絕對是亞洲金融市場在今天早上尋求避險的市場氛圍。」

疫情 美股 北京

延伸閱讀

北京疫情復燃 連這種進口魚市場也中槍

【即時短評】面對新冠肺炎，勞動部拿得出的只有錢？

全球新冠肺炎確診逼近793萬例 逾43.3萬人不治

好景不常！道瓊早盤跌近700點 疫情重燃疑慮拖累市場

相關新聞

第二波感染警訊...美股震盪

美股15日開低走低，道瓊指數早盤一度跌近700點，美國重啟經濟後頻頻冒出可能爆發第二波感染潮的訊號，加上中國大陸的新冠肺...

好景不常！道瓊早盤跌近700點 疫情重燃疑慮拖累市場

美國股市今（15）日早盤全面開低，道瓊指數跌幅逾500點，美國重啟經濟後頻頻冒出可能爆發第二波感染潮的訊號，深深困擾投資...

歐盟「鳴槍示警」 瞄準大陸對海外出口業者補貼措施

歐盟15日以一項前所未見的關稅決定，對中國大陸的全球貿易野心「鳴槍示警」，目標是反制中國大陸的出口補貼措施。

彭博：不畏疫情 台韓半導體一枝獨秀

彭博資訊15日報導，在新冠肺炎期間全球貿易的整體數據糟透了，但點燃亞洲貿易引擎的電子業相對強韌，尤其是南韓與台灣的半導體...

Uniqlo涼感口罩周五日本開賣 海外販售計畫中

共同社報導，日本優衣庫（Uniqlo）定19日起在日本販售快乾的可重複清洗口罩，使用Airism涼感衣材質，每包三片，售...

破產日企恐達上萬家 東京鐵了心要解封救經濟

日本帝國數據銀行預估受新冠肺炎疫情影響，今年會破產的日本企業會超1萬家，這還不包含無負債「自主停業」可能有2萬5000家。分析師認為，安倍政府再次宣布緊急狀態的話，日本經濟更難挽救。這也讓東京怎麼都不願意停止解封的腳步。

倫敦蓋維克機場：旅客量到2024年才會回歸疫情爆發前的水準

隨著新冠肺炎疫情重創航空業，倫敦第二大機場蓋維克機場（Gatwick）的旅客需求，可能還需要三至四年才會回到疫情爆發前的...

病毒傷身也傷錢包！食品價40年漲最快 消費者折扣卻少了

新冠病毒疫情導致食物價格飆漲的速度達到1970年代以來最快，迫使消費者搜尋折扣；食品製造商與零售商則推出促銷與超值組合等批量銷售模式因應。

美國零售業關門 忙回收價值數百萬元儲值禮物卡

聲請破產的零售業關店之餘，也忙著回收價值數百萬元的儲值禮物卡，這些錢可能永遠無法兌現。

平台收費太傷人 瘦了餐廳、肥了外送

在新冠肺炎期間，雖然Grubhub、Uber Eats和DoorDash等餐飲外送平台自詡解救餐廳的經濟危機，但其收取的費用卻逐漸壓垮餐飲業者；全美各地餐飲業者紛紛在社群媒體上表達對外送平台的不滿，部分餐廳因此關門，或乾脆停用並尋求他法增加訂單。

全球貿易因疫情慘淡 中國再成美國及時雨

新型冠狀病毒疾病大流行使全球商業受阻，但中國已重新站回美國的最大貿易夥伴，成為美國農民與其他出口商眼中一大罕見亮點

這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

新冠肺炎疫情引爆全球經濟衰退，眾多產業受重創，自行車業者卻銷售大旺，因疫情控制得當未大規模實施封城措施的台灣獲益尤深。

熱門新聞

這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

每艘搭載逾60架飛機！美3艘航艦同時巡太平洋 2017年來規模最大

今天開盤前 五件國際事不可不知

好景不常！道瓊早盤跌近700點 疫情重燃疑慮拖累市場

川普西點軍校致詞被拍到走路不穩 他辯稱：坡道太滑！

美股期指盤中大跌逾900點 市場擔憂疫情捲土重來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。