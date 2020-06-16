第二波感染警訊...美股震盪

美股15日開低走低，道瓊指數早盤一度跌近700點，美國重啟經濟後頻頻冒出可能爆發第二波感染潮的訊號，加上中國大陸的新冠肺炎確診人數不斷增加，全球經濟將再受衝擊的疑慮深深困擾投資人。

道瓊指數15日早盤跌近700點或2.7%，標普500和那斯達克綜合指數至少跌1.5%，費城半導體指數跌1.9%，台積電ADR跌2.25%。

原本最受益於重啟經濟的幾家公司，15日卻帶領大盤下挫。嘉年華和皇家加勒比兩家郵輪公司皆重挫逾8%，聯合航空大跌7.8%，零售商柯爾百貨和Gap也都跌低。這幾支股票在投資人5月認為疫情最壞的時機已經結束時，都曾經大漲。

北京在連續50多天沒有本土確診病例後，上周末又出現新增病例。繼13日激增36例後，北京市官方在14日下午宣布，全市凌晨0時至早上7時又新增8例新冠肺炎確診病例，總計11日以來共新增51例。官方並表示，北京這波疫情的病毒是「從歐洲方向來的」。

Yamada技術研究顧問公司董事總經理雅曼達指出，整體來看，美股已進入整理階段，建議投資人謹慎以對，至少要運用「腦子裡的停損單」做風險控管。

凱投宏觀（Capital）分析師希金斯表示，現在美股最大的風險是第二波疫情來襲，即使疫苗果如樂觀預期在年底前問世，短期內疫情也難平息；但疫情大致受到控制，卻是美股進一步大漲的必要條件。

外匯交易商萬達亞太部門資深市場分析師霍爾利說：「隨著新的一周到來，這絕對是亞洲金融市場在今天早上尋求避險的市場氛圍。」