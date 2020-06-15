平台收費太傷人 瘦了餐廳、肥了外送

在新冠肺炎期間，雖然Grubhub、Uber Eats和DoorDash等餐飲外送平台自詡解救餐廳的經濟危機，但其收取的費用卻逐漸壓垮餐飲業者；全美各地餐飲業者紛紛在社群媒體上表達對外送平台的不滿，部分餐廳因此關門，或乾脆停用並尋求他法增加訂單。

紐約時報報導，自從居家避疫以來，餐飲外送應用程式成為許多餐廳訂單的重要來源，但這些平台收費卻逐漸變成餐廳最大成本，甚至超過採購食材與人事費。

Pierogi Mountain餐廳業者麥賈斯基(Matt Majesky)表示，他先前沒注意Grubhub和Uber Eats的收費，直到這筆收費使餐廳從收入打平變成赤字，最後餐廳在4月底關閉。

麥賈斯基已申請失業金，他談到外送平台時表示：「你別無選擇只能註冊，但無從協商……這幾乎變成被挾持的情況。」

紐時指出，全國許多餐廳業者公開表示，他們擔心很快就會無力反擊這些收費，尤其是Uber最近有意收購Grubhub創造重量級外送平台。

紐時訪問18名餐廳業者與顧問並查找訴訟與社群媒體貼文，許多人表示外送平台採用欺騙手法，例如未經同意便私自為餐廳架設不實資訊的網站。

小型餐廳也不滿外送平台將連鎖餐廳優先置頂，而且連鎖餐廳多又可壓低費用。有些業者也抱怨，Grubhub致電詢問訂單，卻在無人接聽後便逕自取消訂單，但依舊收取手續費等其他費用。

業者咬牙苦撐與這些外送平台大獲成功，形成極端的反差。根據交易數據分析公司M Science，消費者最近幾周在餐廳支出比去年同期減少約35%，但外送服務營收卻成長約140%。