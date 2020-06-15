美國零售業關門 忙回收價值數百萬元儲值禮物卡

聲請破產的零售業關店之餘，也忙著回收價值數百萬元的儲值禮物卡，這些錢可能永遠無法兌現。

新冠肺炎疫情近幾周造成多家零售業破產，包括潘尼百貨(J.C. Penney)、精品百貨公司尼曼馬庫斯(Neiman Marcus)、零售業巨頭J.Crew集團，以及折扣家居用品連鎖店「周二早晨」(Tuesday Morning)。

專家表示，居家裝潢店「第一碼頭舶貨商」(Pier 1 Imports)等零售業者永久關閉店面，顧客要盡快用掉禮物卡，否則可能變廢紙。

芝加哥律師事務所Krislov of Krislov & Associates代表聲請破產的連鎖書店Borders和專賣店Sharper Image的禮物卡持有者，律師說：「通常要很快採取行動，但有些人仍把禮物卡放在抽屜深處，無動於衷。」

聲請破產的零售業者往往給顧客一個月的時間使用卡片，所有在聲請破產後仍願意接受禮物卡的零售店，都必須取得法院同意。

消費金融研究機構Mercator Advisory集團統計，全美每年約有4%禮物卡無人使用，相當於20億元到40億元。

律師事務所Tripp Scott的破產專家塔特爾巴姆(Chuck Tatelbaum)說：「這對破產店家而言，可能是筆意外之財。」

破產企業可依法不兌現禮物卡，但許多清償店家願意出於善意退還現金。

企業重組與重建專家貝林納(David Berliner)說，「這對於保存商譽很重要，如果他們打算販售智慧財產，必須保全品牌價值。」