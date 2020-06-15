病毒傷身也傷錢包！食品價40年漲最快 消費者折扣卻少了

新冠病毒疫情導致食物價格飆漲的速度達到1970年代以來最快，迫使消費者搜尋折扣；食品製造商與零售商則推出促銷與超值組合等批量銷售模式因應。

許多食品公司和超市業者都說，已重啟工廠並解決導致價格上漲的供應受限問題，卻還是預期食品價格仍然無法回落，因為勞工與交通運輸的成本都有所上漲。

許多公司已採購設備，也重新裝配工廠與店面，盡力確保人員不會感染新冠病毒；其中部分改革導致成本增加，就反映在價格上，由消費者承擔。

聯邦勞工部統計，4月店面販售食品價格經季節調整後較前一個月上漲2.6%，這是自從1974年以來最大的單月漲幅。

市場研究機構「尼爾森」(Nielsen)指出，自3月1日至5月30日的13周內，食品價格相較於去年同期上漲5.8%；其中在5月23日結束的那周內，肉品價格比去年同期上漲15%。

肉品價格暴漲，推動整體食物價格的攀升；新冠疫情擾亂了許多肉類加工業者的工廠作業，導致肉類產品缺貨，推升價格。

生產奧利奧(Oreo)餅乾與其他零食的億滋國際公司(Mondelez International)說，正在考慮縮小部分產品包裝，藉以降低整體成本。

金寶湯公司(Campbell Soup Co.)則表示，可能會增加更多家庭號包裝產品，以減少每盎司的平均成本。

食品製造商面臨的交通運輸與物流成本，也有所增加。

食品雜貨業者成本也上漲，因為食品製造商和超市業者紛紛取消折扣，而以往通常有約三分之一商品都有折扣；尼爾森也指出，消費者可找到的折扣少了約28%。