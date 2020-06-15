美股期指盤中大跌逾900點 市場擔憂疫情捲土重來

美股期指在亞洲15日交易時段重挫，美股道瓊期指盤中一度重摔989點，暗示美股晚間開盤可能重挫。投資人擔憂美國和中國大的新冠肺炎確診人數增加，將衝擊全球經濟。

台北時間15日下午2時左右，美股道瓊期貨指數重挫3.48%，下跌885點，標普500指數期貨和那斯達克期指分別跌2.9%和2.3%。

外匯交易商萬達（Oanda）亞太部門資深市場分析師霍爾利說：「隨著這一周到來，這絕對是亞洲金融市場在今天早上尋求避險的市場氛圍。儘管美股在上周五收漲，但莫失良機（FOMO）的市場氛圍、熱錢、疫情達到高峰、大買特買（buy everything）及V型復甦這些因素，似乎都提心吊膽的在懸崖邊。」

美股期指大跌的原因，包括市場擔憂新冠病毒疫情即將捲土重來和投資人獲利了結。全球投資策略與資產配置顧問研究機構Yardeni分析師雅德尼（Ed Yardeni）說：「美股融漲（melt-up）或許需要喘一口氣，因為市場太快且過度轉向樂觀情緒。」