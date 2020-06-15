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彭博：美企裁掉數百萬工作 有30%將永久消失

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
彭博經濟研究公布，在美國2到5月流失的數百萬個工作中，有30%將永久消失。路透
彭博經濟研究公布，在美國2到5月流失的數百萬個工作中，有30%將永久消失。路透

現年20歲的洛夫利，原本在維吉尼亞州海灘市的連鎖速食餐廳Jason's Deli工作，為附近的企業送餐。但新冠病毒疫情害他失業，現在連付帳單都有困難。

彭博資訊報導，洛夫利在3月捲鋪蓋走路後，從以往的固定工時和薪資轉向送餐平台UberEats或生鮮雜貨代送業者Instacart，幾日內最多可賺100美元（約新台幣2,967元），但扣除開銷後，拿回家的所剩無幾。

在餐廳緩慢恢復營業之際，洛夫利最希望在餐廳找到一份兼職工作，若他要支應生活開銷，就需要第二份工作。「我的正職工作沒了，但帳單會不停寄來。」

在全球經濟陸續解除封鎖措施和走出空前的衰退之際，洛夫利的切身經驗，正是全球經濟要面對的核心問題：在這幾百萬流失的工作中，有多少工作將永久消失？

或許能把將希望寄託在各國政府與央行推出的一波波刺激措施，這些措施最終應有助於提振經濟和帶動就業復甦。休無薪假或被解僱的員工屆時有望重返工作崗位。

但全球經濟也將面臨風險，包括疫情帶來勞動力重新分配的衝擊（reallocation shock），意味企業或甚至整個產業正持續受到傷害。流失的工作一去不復返，失業率仍居高不下。

這可能迫使勞工培養新技能或到外地謀生，但這兩項都很難達成，這也會迫使各國政府採取更多措施，不僅僅是幫助經濟走出困境。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周表示，將有數百萬美國民眾無法重返原有的工作崗位，認為許多人將有一段時間難以找到工作。

遺憾的是，根據彭博經濟研究公布的最新調查，在美國2到5月流失的數百萬個工作中，有30%的裁員要歸因於產業重新分配勞動力的衝擊。

這項調查以就業、裁員及企業徵才及失業率之間的關係作為研究基礎。根據研究，美國就業市場將迅速復甦，但仍會有數百萬人長期待業。

洛夫利身處的餐飲業可能受創最重，零售業、休閒產業、教育及醫療產業也會受到衝擊。在許多案例中，疫情勢將加重實體零售業者的挑戰，這些業者還須抵擋亞馬遜（Amazon）等店商平台的競爭。

疫情

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