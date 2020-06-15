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與龐培歐開視訊會議前夕 歐盟：不與美國結盟對抗中國

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
歐盟外交政策高級代表波瑞爾。法新社
歐盟外交政策高級代表波瑞爾。法新社

歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）宣布15日將與美國國務卿龐培歐談論有關中國假消息議題後沒多久，波瑞爾表示，歐盟不會與美國結盟共同對抗中國，並否認將中國視為「系統性競爭對手」。

南華早報報導，波瑞爾14日表示，歐盟27國的外交部長和龐培歐將於15日舉行視訊會議。短短一天時間，波瑞爾就接著呼籲歐盟和中國將進行「龐大且積極的合作」。

波瑞爾計畫與龐培歐在會議上討論有關中國假消息議題。而歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）一周後將與中國國務院總理李克強談論有關市場准入問題。

波瑞爾14日在自己的官網發表文章說，歐盟不會在美中衝突中選邊站，強調歐盟的外交風格側重多邊主義與合作。

他表示，「在美中緊張局勢成為全球政治主軸之際，『選邊』的壓力正在增加」，強調歐洲人必須照自己方式行事。

此外，波瑞爾還發出明確信號，即歐盟準備淡化將中國視為「系統性競爭對手」的論調。歐盟委員會去年在召開中歐峰會前夕發布報告，首次將北京定位成系統性競爭對手。

波瑞爾說，「我們與中國的關係不可避免地是複雜且多方面的。『系統性競爭對手』一詞引起許多關注，也許更在意其中的『競爭』而非『系統性』，但不代表我們正在進行系統性競爭」。

波瑞爾的發言人說，此聲明不代表政策上的轉變，強調此立場不完全與歐盟的戰略前景相牴觸。

歐盟 龐培歐 假消息 李克強

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