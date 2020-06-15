國際油價盤中跌3% 市場憂美國疫情升溫恐拖累需求

國際油價在亞洲早盤重挫3%左右，因為美國和中國大陸的新冠病毒疫情升溫，引發市場擔憂可能爆發第二波疫情，抑制了油價復甦的步調。

紐約西德州原油7月期貨早盤大跌3.45%，報每桶35.02美元，為連續第三個交易日下跌。布蘭特原油也下挫2.6%，報每桶37.71美元。

這兩大指標期貨分別在上周挫跌約8%，周線為4月以來首度收黑，主要因市場擔憂美國疫情升溫。美國的新增確診人數在13日暴增逾2.5萬人，包括佛羅里達州和德州在內，有更多州通報新增確診人數改寫歷史紀錄。

AxiCorp全球市場首席策略師伊尼斯說：「目前看來，市場擔憂美國新增確診人數增加和爆發第二波疫情，這些因素正在打壓油價。」