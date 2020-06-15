達拉斯Fed銀行總裁柯普蘭：美國年底失業率8%或更高

美國達拉斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Dallas）總裁柯普蘭（Robert Kaplan）今天表示，雖然未來幾個月美國就業人數將會增加，但年底前失業率將維持在高檔。

柯普蘭周日（14日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）時表示：「我們現在正要下坡。6、7月開始就業會有正成長，即便有那樣的成長幅度，年底的失業率也將處於高檔。」

柯普蘭說，年底失業率將在8%或以上。美國5月失業率是13.3%，讓經濟學家大感意外，他們原先廣泛預期，隨著封鎖措施持續衝擊勞動市場，失業率將繼續攀升。

根據聯準會6月10日公布的季度經濟預測，今年第4季的失業率將降至9.3%。柯普蘭5月說，2020年的失業率最高可達20%。