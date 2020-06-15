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台積電ADR上周五勁揚1.7% 日月光漲幅逾3%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR上周五隨美股勁揚，台積電上漲1.74%，較台北交易股價溢價5.13%。

道瓊工業指數12日收盤大漲477.37點，漲幅1.9%，報25,605.54點；標普500指數收漲39.21點，漲幅1.31%，報3,041.31點；那斯達克指數上漲96.08點，漲幅1.01%，報9,588.81點。

費半指數收盤上漲1.45%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.44 +3.02%

中華電 CHT 37.93 +1.25%

台積電 TSM 56.00 +1.74%

聯電 UMC 2.62 +0.77%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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