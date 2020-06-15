台積電ADR上周五勁揚1.7% 日月光漲幅逾3%
台股ADR上周五隨美股勁揚，台積電上漲1.74%，較台北交易股價溢價5.13%。
道瓊工業指數12日收盤大漲477.37點，漲幅1.9%，報25,605.54點；標普500指數收漲39.21點，漲幅1.31%，報3,041.31點；那斯達克指數上漲96.08點，漲幅1.01%，報9,588.81點。
費半指數收盤上漲1.45%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.44 +3.02%
中華電 CHT 37.93 +1.25%
台積電 TSM 56.00 +1.74%
聯電 UMC 2.62 +0.77%
資料來源：彭博資訊
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