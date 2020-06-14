美警喊冤：沒特別針對黑人開槍 慘遭研究數據打臉

美國明尼亞波利斯市非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案掀起全美反歧視抗議潮，許多抗議者認為美國警察執法過當的對象通常是非裔。警方對此喊冤，稱他們執法時並沒有特別針對非裔開槍。然而，專家表示，佛洛伊德的死並非個案，將加劇美國非裔社區長期以來對警方的憤怒和不信任。

法新社報導，紐約市立大學國家安全社區網絡主任路易莎．艾維萊斯表示：「警方必須承認，非裔美國人因他們的膚色遭到施暴和傷害，在美國有長久的歷史。」

加州柏克萊大學法學教授、「當警察殺人時」作者齊姆林指出，美國平均每天有3人遭警察槍殺。他說：「至少一半的射殺不是為了保護警方或其他人生命的必要行動。」

遭美國警察殺死的人當中，非裔占多數。研究顯示，1000名非裔美國人就有一人被警察殺死。美國國家非裔警察協會聖地牙哥分會會長凱爾索說：「這時常發生，非裔和有色人種通常因為很輕微的罪行被執法人員殺死。」

凱爾索說：「我們花很多時間訓練警察『容易生疏的技能』如駕駛、射擊和逮捕等技巧，但我們沒有花同樣的時間教導他們和民眾溝通。」

麻州劍橋市警察局局長巴德表示，身為非裔，他自己時常成為種族歧視的受害者，也主張對惡劣的警官採許更嚴厲的制裁，「我無法告訴你，我究竟被警察攔檢多少次，我表明身分，然後就沒事了。但我一直處於恐懼中，因為我有黑皮膚還配槍。」

不過，有些執法人員表示，他們被做為社會更大問題的替罪羔羊，並抵制呼聲升高的「削減警局預算」。