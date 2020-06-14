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殺蟲劑宣稱能防疫 聯邦要求亞馬遜、eBay下架

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合報導

聯邦環保署要求網路電商巨頭亞馬遜(Amazon)和eBay停止銷售宣稱具有防疫效果的殺蟲劑，以及其他含有受聯邦政府管制的化學藥劑，如二氧化氯或二氯甲烷等商品。

環保署說，人類若長期暴露在含有二氯甲烷的空氣中可能死亡，但近日eBay上卻出現有賣家販售以55加侖桶裝的二氯甲烷，辯稱有消除新冠病毒的作用；而亞馬遜上高達30樣商品，以及eBay賣場上超過40樣商品，都自稱具有「抗阻新冠肺炎」、「2020預防新冠肺炎」或是「杜絕一切病毒，包括新冠病毒」的功能，全部遭環保署下架。

環保署指出，廠商製造或販售含有殺蟲劑功效的化學藥劑，必須向環保署登記，但目前在兩平台上販售的這些商品，都未取得環保署認證。

環保署還指稱，這些賣家販售許多標示不合格的商品，如樣品名稱錯誤，以及沒有附上正確的使用說明、成分和使用安全須知等。

eBay透過公開聲明表示：「受到疫情的影響，我們已經採取行動，將我們賣場上對客戶造成安全疑慮、提供錯誤產品訊息，或是違反零容忍政策謊報價格的商品，盡快地封鎖並迅速移除。」

亞馬遜網站上更充斥許多含有二氧化氯的消毒產品，且宣稱適用於醫院、辦公室和住家，產品的使用說明中甚至沒有英文；但亞馬遜發言人告訴全國公共廣播電台(NPR)：「在疫情爆發前，亞馬遜就已經要求賣家必須提供商品的正確訊息，並透過我們的流程主動過濾錯誤的訊息。」

環保署 新冠肺炎 疫情

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