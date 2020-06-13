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全球新冠肺炎死亡人數飆破42.5萬人

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
全球新冠肺炎死亡人數今日突破42.5萬人。美聯社
全球新冠肺炎死亡人數今日突破42.5萬人。美聯社

根據法新社彙整統計數據指出，截自格林威治時間13日凌晨1點半（台北時間13日上午9點半），全球新冠肺炎死亡人數已突破42.5萬人。

歐洲累計至今共236萬3538人確診、18萬6843人死亡，新冠肺炎疫情在拉丁美洲發展最快速，共156萬9938人確診、7萬6343人死亡。

美國依然是新冠肺炎死亡人數最高的國家，共11萬4643人因病死亡。巴西也超越英國成為全球新冠肺炎死亡人數第二高的國家，共4萬1828人喪生。

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