「連一半都沒有」 美參議員指陸未兌現購買美商品承諾

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）12日在推特公開給美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）的信件，指中國大陸並未依照美中第一階段貿易協議，兌現增加購買美國產品的承諾，要求賴海哲回應，美國如何確保中國大陸兌現承諾。

史考特在公開信中，援引皮特森研究所（Peterson Institute）4日所公布的報告，指出中國大陸「遠遠落後」於「兩年內增加購買2000億美元的美國商品」的目標。

史考特說，以兌現承諾購買量來計算，今年的前四個月，中國大陸的進口，連一半都沒做到，與此同時，中國大陸的出口持續成長，4月出超453.4億美元，5月出超達629.3億美元，卻做不到承諾美國的進口量。

史考特說，若中國大陸根本沒兌現第一階段經貿協議的內容，美國應確保讓中國大陸負起責任，他在信中對賴海哲提問，「新冠肺炎大流行對第一階段貿易協議產生什麼樣的負面影響？因中國大陸試圖利用貿易協議的缺陷，USTR是否啟動雙邊評估與爭端解決；若是，是否已有解決方案？若中國做不到承諾內容，會有什麼後果？」

史考特在推特表示，美國必須繼續成為公平與自由貿易的主導力量，並要求像中國大陸這樣的國家負起責任。