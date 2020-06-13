川普推文 批Fed唱衰經濟

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普11日再度批評聯準會Fed），這次是對Fed的經濟預測引爆股市賣壓非常不滿。Fed主席鮑爾10日表示，美國經濟復甦有「漫長的路」要走，川普顯然不以為然。

川普在推特發文說：「聯準會太常出錯。我也看了相同數據，做得比他們好多了。我們會有很好的第3季、很棒的第4季，2021年會是歷來最佳年頭之一。」

這則推文是在美股11日湧現賣壓後發表。鮑爾的談話加上對第二波疫情來襲的疑慮加深，導致當天道瓊指數收盤狂瀉1,861點。

川普也在推特喊話：「我們很快就會有（新冠病毒）疫苗和療法。這是我的看法。等著瞧！」

川普一直是經濟復甦啦啦隊長，鮑爾和Fed同僚對復甦的看法則較審慎。

白宮經濟顧問庫德洛說，川普批評Fed不表示政策上有爭執，但鮑爾在記者會上「語氣大可輕鬆些」，比如「稍微笑一笑，樂觀一點，不是很好？ 」

川普 Fed 聯準會

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