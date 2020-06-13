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美股翻轉 市場回穩

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

美股周五（12日）開高走高，歐股、油市也同步上揚，前一日道瓊指數崩跌超過1,800點、油價暴跌逾8%的慘況似乎暫被投資人拋諸腦後，想撿便宜的投資人陸續進場，市場情緒看來止跌回穩。

道瓊指數12日一度漲約700點，紐約三大指數漲幅至少都有2%，費半更漲約3%，台積電ADR勁揚2.5%左右。10日收盤創新高的蘋果漲逾3%，市值重回1.5兆美元之上。國際油價漲幅則至少1%。

這與前一日殺聲震天的狀況截然不同，美聯準會（Fed）悲觀的經濟預測，加上美國第二波新冠肺炎疫情似乎一觸即發，嚇壞了投資人，美股一路開低走低，終場道瓊狂瀉1,861.82點，跌幅6.9%，是今年來第四慘；標普500和那斯達克綜合指數跌幅也都超過5%，均寫下3月中以來最大單日跌幅，標普500跌幅甚至接近7%的熔斷機制觸發點，成分股中只有超市業者Kroger收高。

然僅僅一天前，那斯達克才站上萬點關卡，且連三天創新高。市場氛圍突然轉向，除了上述兩大因素，部分市場人士認為，美股已漲過頭，早該獲利了結。LPL金融公司股票策略師布屈賓德表示：「美股從3月低點以來已大漲逾40%，股市已到達該回檔的時間點。我們相信當前的股票價格，已過度納入樂觀的經濟展望。」

此外，技術指標早已顯示近期上漲動能無法延續。彭博資訊分析師瑪汀本周稍早警告說，標普500指數14天RSI（相對強弱）指標已達到關鍵超買區域，為這波漲勢從3月起漲以來首見。

至於後市如何，古根漢合夥公司全球投資長米納德認為，這一波賣壓可能只是約50%跌幅的開端。他認為，股市正處於泡沫中，很可能「會在眼淚中收尾」，尤其是隨著解封，病例數會不斷增加。

美股 標普 國際油價

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