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IMF：疫情後 復甦路堪憂

經濟日報 / 編譯廖玉玲劉忠勇／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家高萍娜（Gita Gopinath）預警，全球經濟從新冠肺炎疫情復原的步調會遠比原預期更慢，所受創傷短時間內難以磨滅。

不過，高萍娜同時點名亞洲因為控制疫情得宜較早復甦，尤其台灣抗疫成績斐然。

IMF預定24日發布最新經濟展望預測，高萍娜預告「很可能比4月更糟」，不過預測方面仍有「極大的不確定性」。

她12日在第七屆亞洲貨幣政策論壇年會以預錄影片發表這次評論。

高萍娜說，「復甦道路非常堪憂」，她提到危機的深度、勞動力重新分配的需要、破產和償付問題以及消費者行為的變化，「種種變數，在在顯示明顯的創傷效應。」

IMF 4月預估全球經濟今年將萎縮3％，這是自經濟大蕭條（Great Depression）以來最嚴重萎縮，並預計如果新冠病毒久久不散或捲土重來，後果將更嚴重。IMF當時也預測，2021年全球經濟成長5.8%。

高萍娜指出，亞洲經濟體已更進一步邁向復甦，對抗疫情成效較佳，她特別點名到台灣的成就。

她也說，亞洲與中國大陸在經濟融合極深，大陸控制疫情得當，對亞洲整體也「略有益處」。

她也說，各國央行迅速調降政策利率，並且挹注大量流動性進入經濟體系，這絕對有助於提高全球流動性，「當然，問題在於這種情況會持續多久，能否持續下去。」

另外，IMF總裁喬治艾娃11日在IMF網站撰文指出，全球政府因應疫情至今已投入10兆美元的財政措施，但她也提醒各國不能鬆懈，仍須繼續努力。

喬治艾娃表示，從最新估算發現，疫情危機可能導致多達1億人口陷於赤貧，讓三年來降低貧窮的成果功虧一簣。

疫情 IMF

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