白宮首席顧問 庫德洛：不會再關閉經濟

美國總統川普經濟政策左右手再度出面喊話，白宮首席經濟顧問庫德洛12日呼應財長米努勤前一日的說法，表示美國不會再度關閉經濟；庫德洛並重申，美國並未掀起第二輪新冠肺炎疫情。

根據彭博資訊12日的報導，庫德洛強調，美國並未再現疫情，也不會再度關閉經濟；下個月至少97%的小企業就會復工。美國財長米努勤11日接受CNBC專訪時也說，就算疫情再起，美國也不應再度關閉經濟，「我們已經得到教訓，如果關閉經濟，會製造更多傷害」。

路透報導，美國各地設法重啟經濟至今正好「滿月」，但不論是經濟復甦腳步、持續性及控制疫情的能力等各方面，看來卻仍一片混沌不明。這代表決策官員可能面臨兩難。

不過米努勤告訴CNBC，川普敦促各州鬆綁社交距離規定，是個正確的決定，因為那些封鎖措施對美國經濟造成沉重打擊；如果疫情捲土重來也沒有必要再祭出限制性措施，因為檢測和疫調效果逐漸顯現，官員們也更了解如何控制疫情。

華爾街日報最新調查顯示，逾三分之二（68.4%）經濟學家預估，美國經濟將從第3季起開始復甦。逾五分之一（22.8%）受訪者則認為，經濟已於本季（第2季）復甦。