企業大動作挺種族平權

從蘋果、Google等科技巨人，到玩具製造商孩之寶（Hasbro），大企業紛紛宣布新措施和大手筆捐款促進種族平權，在非裔男子佛洛伊德因警察執法暴力致死引爆全美示威抗議潮之際，展現對導正種族歧視歪風的支持。

蘋果11日表示，將撥出1億美元投入種族平權計畫，協助改善有色人種的教育、經濟平等，並促進刑事司法改革，提供他們更多機會。

同日，Google母公司Alphabet旗下的YouTube執行長沃潔斯基宣布，這個影片平台也將成立一支規模1億美元的基金，協助強化黑人製作者的內容，並透過官方頻道凸顯種族正義議題。

微軟則表示，不會銷售臉部辨識技術給美國警方使用，除非國法另有規定，此舉呼應日前亞馬遜、IBM所做的類似聲明。這三家科技公司都呼籲，在各界關切這類技術可能被用於種族歧視對待之際，聯邦政府對監視技術的規範必須更明確。

華爾街日報報導，這些舉動顯示大企業爭先恐後表示支持種族平等。從產品決定到財務承諾（目前為止總計達數億美元），企業藉這些行動向顧客表明，願意盡一分力量解決種族歧視問題。

這些決定會不會導致企業營運方式長期改變？企業又打算採取哪些特定的步驟？目前還不得而知。

一些企業主管承認，更佳做法是聘用、擢升黑人員工，並建立起對所有員工一視同仁平等相待的職場文化。

不過，聘用和擢升黑人員工執行不易。蘋果公司網站列出的12位高階主管名單中，白種人就占十位。執行長庫克在11日推特發布影片說：「情況必須改變，蘋果承諾會盡一份力量促成改變。」

專家表示，企業的反應顯示意識到面對員工和顧客更高的期待，必須擁抱多元化和包容性，否則將面臨「人、財兩失」。