Sony秀PS5 年底搶市

Sony公司11日透過網路直播，展示新一代遊戲機PlayStation 5（PS5）和一系列新遊戲，比微軟提前發表新產品，預料將在年底購物季與Xbox系列主機一較高下。相關供應鏈包括主力代工廠鴻海、和碩，零組件的台達電等廠商受惠最大。

Sony一口氣推出兩款新主機，黑白相間，以白色為訴求，呈V字型的設計尤其亮眼，其中一款是未內建光碟機的數位版主機，只會由內建硬碟儲存遊戲，可加速轉向數位下載，這款無內建光碟主機的價格可能比其他機款便宜。

Sony並未公布遊戲主機的定價或上市時間，但預料會在年底上市。以往Sony和微軟通常會在每年11月推出新款遊戲主機。

Sony並發表一系列備受矚目的遊戲，包括「惡靈古堡8」和PS4熱門遊戲「地平線：期待黎明」的續作，也展示幾款由獨立或小型遊戲開發商製作的遊戲，這些類型不同的遊戲有助吸引以往青睞任天堂遊戲的年輕玩家。

鴻海先前就已代工PS4並且銷售狀況良好，近期鴻海增資煙台富士康約1億美元，擴增產線，據了解也是為了PS5相關生產準備。

生產PS系列遊戲機的鴻海山東煙台園區，為迎接年底旺季，近期加強招募人才，新入職員工試用期基本薪資人民幣1,950元（以下同），再加100元入職獎金，轉正後薪資升至2,250元。