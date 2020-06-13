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英4月GDP減20% 史上最慘

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

英國4月國內生產毛額（GDP）比3月嚴重萎縮，寫下歷來最大降幅，但景氣也可能已經觸底，只不過之後英國將經歷一段漫長且緩慢的復甦。

英國國家統計局12日公布，4月GDP比3月劇降20.4%，降幅大於路透訪調經濟學家預期的18.4%，原因是英國當月正在實施嚴格的新冠肺炎封鎖措施；若與去年4月相比，經濟產值銳減24.5%。

至於2-4月的GDP比前三個月下滑10.4%，降幅略大於市場預期的10.0%。

英國財相蘇納克表示：「新冠肺炎疫情正重創我們的經濟，這與全世界許多國家的情況相符。」

英國4月GDP大幅萎縮，主要是因為服務業產值銳減19%，其中航空運輸、觀光及餐飲業的產值均劇減約90%。

製造業則下滑24.3%，營建業萎縮40.1%。這代表英國4月經濟規模比2月小了約四分之一。而英國零售產業在遵守社交距離規範後，大部分將於下周重啟。

英國 新冠肺炎

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