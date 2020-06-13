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美復甦有疑慮 油價周線收黑

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

國際油價將出現自4月底來首次周線收黑，市場擔心美國正掀起第二波新冠肺炎疫情，可能會打亂還不穩定的復甦之路，影響全球最大原油消費國的原油需求。

紐約西德州原油期貨12日上漲1.2%至每桶36.76美元，本周下來下跌7.1%；倫敦布蘭特原油期貨則漲1.5%至每桶39.14美元，本周來下跌約7.5%。

西德州和布蘭特價格11日都大跌約8%，創下自4月西德州一度跌破零以來的最大跌幅。無論價格如何回漲，都預料無法打平這個跌幅。

美國本周新冠肺炎確診人數激增，全國總確診數已超越200萬人。疫情恐怕遠未結束，讓這波帶領油價脫離4月低點的漲勢戛然而止。

雖然美國財政部長米努勤已表示，即使美國確診病例再度遽增，都不應該再封鎖經濟，但許多地方性的案例激增仍讓專家們感到提心吊膽。

PVM石油分析師布蘭諾克說：「過去24小時所凸顯的是，低估疫情的經濟後果和可能會有新一波封鎖措施的威脅，會有多危險。市場常犯過度自滿的錯，這不是第一次，也不會是最後一次。」

美國原油庫存增加，也同樣拖累價格。據美國政府數據，美國上周的原油庫存增至歷史新高5.38億桶，增添市場對持續供需失衡的疑慮。

市場本周一開始原本還抱持樂觀，因為石油輸出國組織和其盟國（OPEC+）達成了延長減產一個月的協議，但當沙烏地阿拉伯表示，自願性額外減產將只到6月底，樂觀心理便一掃而空。規模名列前茅的原油指數型股票基金（ETF）WisdomTree西德州原油ETF，11日也出現破紀錄的資金流出，可能增加這波原油價格驟跌的賣壓。據申報資料，該基金當天流出逾1.28億美元。

新冠肺炎 疫情 油價

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