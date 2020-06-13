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旅館業求生 宅度假變救命丹

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
在第二波感染疑慮未除及擔憂搭機的情況下，「宅度假」乘勢興起，成為全球上百萬家旅館業者的最後一絲希望。（歐新社）
在第二波感染疑慮未除及擔憂搭機的情況下，「宅度假」乘勢興起，成為全球上百萬家旅館業者的最後一絲希望。（歐新社）

在第二波感染疑慮未除及擔憂搭機的情況下，「宅度假」（staycation，就近度假）乘勢興起，成為全球上百萬家旅館業者的最後一絲希望。

美國飯店業協會（AHLA）表示，在疫情爆發前，美國每年入住夜數為11億，現在能有一半就該萬幸了，因為光是本月初就銳減50%。在疫情重壓商務與航空旅遊之際，旅館業者正押注「宅度假」作為短期的救命丹。

從周末二日遊到為期一周的輕旅遊，休閒遊客正駛上高速公路，尋找最久行駛五小時可達、有客房服務和淋浴的地方。亞洲飯店業的景況正好能為歐、美同業提供指引，例如中國大陸在母親節假期的入住率超過50%，相較數個月前一度只有10%。

分析師認為，宅度假將有助於提高歐、美旅館業在4月僅25%的入住率。根據飯店業數據業者STR，上月為期三天的陣亡將士紀念日假期期間，美國飯店的入住率僅達36%，但少數像紐約市、維吉尼亞州維吉尼亞灘市、佛羅里達州坦帕市，以及鳳凰城的入住率超過40%；旅館顧問公司HVS的數據顯示，美國去年的平均入住率為66%。

在疫情爆發前，旅館市場向來仰賴商務旅客和會議旅遊，像璞富騰酒店（Preferred Hotels）半數入主者為商務旅客，休閒遊客則占二至三成。如今因疫情而禁止商務旅遊的企業還在思考往後怎麼辦，這對旅館產業無異是個壞消息。

立鼎世酒店集團（Leading Hotels of the World）執行長卡奈普表示，全球旗下400家奢華酒店近期已關閉85%，但現在看到回溫跡象，「西班牙、義大利、英國及法國正討論鬆綁部分居家禁令」，約三成營業據點在最近開放，夏季末將開放七成，許多旅館7、8月的訂房數勁增。

不過，EisnerAmper董事總經理暨餐旅管理顧問事業主管佛德蘭卻表示，她懷疑宅度假是否足以讓美國多數飯店業維持得下去。此外，她指出，歐洲旅館業仍面對數百萬潛在客戶被拒國門之外的旅遊禁令，至於中國大陸旅館入主率是回升了，但其他其他亞洲國家同業的處境依舊堪慮。

旅館業併購、借貸、新開發案基本上已經凍結，不少業者靠貸款展期苦撐待變，如今成為所謂禿鷹基金覬覦的標的。HVS在4月報告預估，許多飯店業者還能撐過今年，但明年恐被迫尋找買主。這類買主可能保有這些資產一時，等資金改善後，又會再脫手。佛德蘭說，「目前仍處於蜜月期。」

屆時最可能存活的是高檔奢華飯店，富裕旅客通常在危機過後最快恢復消費，還有價格低廉且環境舒適的經濟型酒店、附設廚房的長住型飯店也將吸引希望隔離的旅客。業界專家表示，經濟型酒店的入住率比高檔酒店多出一倍。

主打SPA、泳池與餐廳的飯店，加勒比海或夏威夷等海島度假勝地、以及仰賴會議或大型活動的旅館業者處境最慘，有些業者乾脆暫停營業。

酒店 疫情

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