供應鏈不悲觀 儒鴻：Q2是營運谷底

加拿大機能運動服飾品牌Lululemon公布截至5月3日止的首季財報，營收年減17%，表現不如預期。Lululemon重要供應商之一、國內紡織股王儒鴻重申，第2季是今年的營運谷底。

Lululemon公布截至5月3日止的首季財報不如預期，法人認為這早在預期之內，因為歐美防疫從3月中開始陸續封城，零售店不開，民眾也沒辦法出門採購，雖然Lululemon 4月網路銷售業績飆升，但還是補不回來。Lululemon昨天公布的財報時間包含3月底到5月初，剛好是受疫情影響最嚴重的時候。

以國內打進Lululemon供應鏈的儒鴻來看，可以大約預測Lululemon接下來的營運走勢。儒鴻4月營收殺落14.9億元，創下三年多新低。不過4月是最低點，儒鴻剛公布的5月營收20.39億元，從谷底強彈36.8%，創下今年單月營收次高。

而儒鴻主管昨天重申，第2季是今年的營運谷底，隨著歐美國家陸續解封，零售店重開，買氣和訂單都已經慢慢回籠，第3季營運將會優於第2季。

而Lululemon也已預告，本月底前幾乎所有門市都可恢復正常營運。而迄今重啟營運的門市，業績皆超越公司預期。包括儒鴻在內的供應鏈廠商後勢不悲觀。