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Lululemon淨利劇減70%

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
露露樂蒙上季營收三年來首次不如預期。（路透）
露露樂蒙上季營收三年來首次不如預期。（路透）

新冠肺炎疫情導致門市關閉影響，運動服裝品牌露露樂蒙（ Lululemon ）上季營收和獲利三年來首次不如預期，線上銷售激增，也彌補不了實體店面的衰減。受此消息衝擊，12日早盤股價一度大跌3.3%。

Lululemon表示，截至5月3日止的會計年度第1季淨營收為6.52億美元，比去年同期下滑17%，並低於市場預期的6.88億美元。淨利則銳減70.4%至2,860萬美元，相當於每股盈餘22美分，比預期的低1美分。

不過，該公司上季的線上銷售卻遽增了70%，其中歐洲和澳洲的線上銷售更分別成長了150%和170%，占整體營收的比率也從去年同期的27%提升至54%。

執行長麥唐諾表示，預期電商銷售的比重將會繼續不斷提高，但現在要評估這項轉變對其實體門市策略的影響，還言之過早。

Lululemon表示，截至6月10日止，全球約490家門市已有295家恢復營業，包括所有的中國大陸據點，北美門市也有約半數已重新開門，預期所有門市都將在6月底前恢復正常。

雖然上季庫存遽增了41%，麥唐諾認為是自己不願降價所致。他表示，庫存當中有約40%是長年熱賣的核心商品，需求很高，和其他季節性商品不同。

和多數其他零售商一樣，Lululemon因為新冠疫情的影響，取消提供全年度的財務指引，並表示改善將會是漸進的。本季營收預料減幅約在高個位數，每股盈餘則要到第4季才可能恢復成長。

彭博分析，從這份財報可以看見，Lululemon並未完全掌握住居家上班這段期間流行休閒衣著的機會。在這段期間，居家服裝依舊賺錢，但正式服裝卻失寵，不過成衣整體都受到消費者需求轉向生鮮等民生必需品的影響。

疫情 新冠肺炎 電商

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