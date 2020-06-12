撥雲見日! 美股道瓊早盤漲逾700點

美股12日早盤全面開高走高，自前一日狂殺近2,000點後止跌回穩；美股前一日寫下三個月以來最大跌幅，原因是第二波感染潮疑慮升溫和經濟復甦遜於預期。

道瓊工業指數早盤上漲700點，漲幅逾2.8%、標普500漲2.52%、費城半導體指數漲3.24%、台積電ADR漲2.43％。

美股自3月底的低谷一路飆漲，但復甦速度遜於預期導致漲勢在前一日嘎然止步；國際貨幣基金（IMF）12日預測，全球經濟的反彈速度將不如預估，疫情留下的創傷也將揮之不去。然而，即便第二波感染潮疑慮未除，投資人的樂觀情緒看似回溫。

Brewin Dolphin投資長Janet Mui說：「我們看到部分正面跡象—最糟的已經過去，經濟正逐步重啟，但我們也看到下行風險。整體而言，我們正增持一小部分股票部位，主要以美股和亞洲除外的新興市場股為主。」