WSJ調查：美經濟從第3季開始復甦

最新調查顯示，經濟學家預測，美國經濟在受新冠肺炎疫情衝擊後，將從第3季開始復甦，且勞動市場的情況將遠優於原先預期。

華爾街日報（WSJ）每月調查顯示，逾三分之二（68.4%）經濟學家預估，美國經濟從第3季起復甦。逾五分之一（22.8%）受訪者則認為，經濟已於本季（第2季）復甦。美國國家經濟研究局（NBER）本周定義，美國經濟已於2月步入衰退。

該調查顯示，企業與受訪的經濟學家預估，美國經濟今年將萎縮5.9%，略優於上月調查預期的萎縮6.6%。受訪者也預估，到12月前美國失業率將跌破10%，下滑至9.6%，也優於上月預期的11.4%。

前美國銀行首席經濟學家、現於波因特洛馬拿撒勒大學任教的雷瑟說，「經濟已開始上行，儘管全面復甦還需要時間。」

在本次調查中，69%的經濟學家預估美國復甦型態呈「Nike勾勾型」，也就是先大幅下滑後，伴隨著緩步復甦，這大致與5月的預測相符。