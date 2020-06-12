美要求對世衛決議給個交代　陸反嗆：疫情最慘的最該給

對於美國國務卿龐培歐8日要中國大陸對調查病毒來源的WHO決議給個交代一事，中國12日反嗆全球疫情最嚴重的美國，才應該對國際社會的關切給個交代。

中國外交部發言人華春瑩表示，5月19日通國的決議草案是中國與144國一同提出，美國等少數國家並未參與共提，且美方在決議通過後對其內容諸多保留，但現在卻擺出一副非常積極熱心的樣子，充分顯示美方對多邊組織與國際共識「合則用，不合則棄」的雙重標準。

華春瑩並說道：「考慮到美國是當前全球疫情最嚴重國家，我們呼籲美方為了本國人民的生命安全和健康，以及世界公共衛生安全，也能加強同世衛組織的合作，邀請或同意安排世衛組織專家在適當時候赴美展開考察，也給國際社會的關切來個交代。」