聽新聞
test
0:00 / 0:00
美要求對世衛決議給個交代 陸反嗆：疫情最慘的最該給
對於美國國務卿龐培歐8日要中國大陸對調查病毒來源的WHO決議給個交代一事，中國12日反嗆全球疫情最嚴重的美國，才應該對國際社會的關切給個交代。
中國外交部發言人華春瑩表示，5月19日通國的決議草案是中國與144國一同提出，美國等少數國家並未參與共提，且美方在決議通過後對其內容諸多保留，但現在卻擺出一副非常積極熱心的樣子，充分顯示美方對多邊組織與國際共識「合則用，不合則棄」的雙重標準。
華春瑩並說道：「考慮到美國是當前全球疫情最嚴重國家，我們呼籲美方為了本國人民的生命安全和健康，以及世界公共衛生安全，也能加強同世衛組織的合作，邀請或同意安排世衛組織專家在適當時候赴美展開考察，也給國際社會的關切來個交代。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言