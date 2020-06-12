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全球房價最高城市 前五名中亞洲城市強佔四名

聯合新聞網 / 綜合報導
香港是全球房價最高昂的城市，平均房價為125萬美元（約台幣3728萬）。 圖／ingimage
香港是全球房價最高昂的城市，平均房價為125萬美元（約台幣3728萬）。 圖／ingimage

買房是許多人終其一生努力的目標，台灣高額的房價就已壓得許多年輕人喘不過氣，但在全球有許多城市的房價，更是高得讓人無法想像。美商不動產巨頭世邦魏理仕（CBRE）的最新報告就點出全球房價前十高的城市，香港不意外蟬聯第一名，但除此之外，在前五名當中，亞洲城市竟強佔了四名。

近日美商不動產巨頭世邦魏理仕（CBRE）發布2020 年《全球生活報告：城市指南》（Global Living)，列出全球房價最貴城市排行，排行榜涵蓋了世界各地的38座城市，包括上海、巴黎、紐約、東京、倫敦和馬德里等等。

其中香港的房價一直居高不下，以平均價格125萬美元（約台幣3728萬）奪下第一，遠高於平均房價100萬美元（約台幣2972萬）的慕尼黑。該報告指出，儘管香港在2019年情勢動盪，但卻沒有導致企業大量外流。雖然香港去年GDP成長創下十年來最大跌幅，也確實影響到房地產銷售，使2019年交易量下降了3%，但房地產價格卻絲毫沒受到影響，反而上漲了5%。

該報告還指出，香港不僅是房價最高昂的城市，就連租金也名列前茅，盡管去年租金小幅下跌1.7%，仍以平均每月租金2682美元（約8萬台幣）名列全球第三，僅次紐約和阿布達比。

此外，在全球最高房價排行前五名中，亞洲城市就強佔了四名，分別為第三名的新加坡，平均房價91萬美元（約台幣2696萬）；第四名的上海，平均房價90萬美元（約台幣2683萬）；第五名的深圳，平均房價78萬美元（約台幣2322萬美元）。北京則為第六名，平均房價76萬美元（約台幣2262萬）。

全球平均房價最貴城市排行：

1.香港：1,254,442美元
2.慕尼黑：1,000,000美元
3.新加坡：915,601美元
4.上海：905,834美元
5.深圳：783,855美元
6.北京：763,498美元
7.溫哥華：754,617美元
8.洛杉磯：717,583美元
9.巴黎：650,555美元
10.紐約：646,026美元

香港 上海 房地產 新加坡 房價

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