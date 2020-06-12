疫情？Fed？逆勢操作者：這才是美股大跌原因

美國股市自3月底以來大幅翻揚，漲勢如虹，為什麼11日突然又暴跌？目前分析師普遍的解釋是，美國湧現第二波新冠肺炎感染潮的風險升高，以及聯準會（Fed）對美國經濟的展望太晦暗。

但MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，從逆勢操作者（contrarian）角度來看，美股大跌的真正原因是：做多的人太多了！換言之，擇時操作者（market-timer）做多氣氛升到極致，以至於觸動一波市場賣壓，造成美股道瓊指數11日狂瀉1,861點，跌幅6.9%，標普500指數重挫5.9%。

胡伯特說，美國新冠肺炎新增確診病例已持續數周居高不下，11日公布的最新數據並沒有多大不同。公衛專家也早就警告，冬季可能冒出新一波更致命的感染潮。

他認為，更有說服力的解釋是市場氣氛。技術指標顯示，一直到本周，短線擇時操作者做多的氣氛才開始升到極端、進入危險區域；因此，逆勢操作者對美股11日暴跌，並不訝異。

胡伯特說，一周前，短線的擇時投資人「出奇低調」，逆勢操作的投資人據此預測「那斯達克可能衝上空前新高」。果不其然，那斯達克綜合指數10日（周三）收盤破天荒站上1萬點大關，次日卻又重重摔落5.3%。

他認為，對近期美股展望不利的是，擇時操作者做多的信心必須接受更多利空疑慮的考驗，才可能再回頭支持股價上漲。11日美股大跌只是這個過程的開端而已。至於股市需要再跌多深，一般短線擇時者才會變得極為看跌？胡伯特說，這難以預料，可能只要市場波動個幾天就行，也可能需要耗掉整個漫漫長夏。等到擇時操作者棄械投降，就是逆勢操作者願意進場押注的時刻。