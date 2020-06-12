美國科技股慘遭血洗 共流失市值逾2,690億美元

美股11日重挫，寫下自3月以來最大跌幅，連帶使美國五家市值最高的科技公司慘遭血洗，共流失市值逾2,690億美元。

微軟公司跌幅最深，隨著該公司股價重挫逾5%，市值銳減逾800億美元。臉書股價也同樣跌超過5%，蘋果公司跌4.8%，Google母公司字母收低4.29%，亞馬遜也跌3.38%。

幾乎所有科技股都下跌，思科公司與IBM公司跌幅特別大，分別重挫7.9%與9.1%，唯一的例外是視訊會議平台Zoom，收盤小漲約0.5%。Zoom今年股價漲勢凌厲，今年來共飆漲226%，原因是新冠肺炎疫情迫使數百萬名員工遠距上班。

隔夜美股大跌，原因是新冠肺炎案例增加，導致道瓊工業指數重挫6.9%，標普500指數跌5.9%。美國主要股指寫下3月16日以來跌幅最大的一天，當時在新冠肺炎疫情期間，各股指大跌逾11%。隨著美國各州陸續重啟，外界更加擔憂會出現第二波疫情。

根據約翰霍普金斯大學的數據，美國新冠肺炎確診病例已超過200萬人。