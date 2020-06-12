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還在持續成長！世界最大腰果樹在巴西 宛如迷你雨林

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
位於巴西北大河州北皮蘭吉海灘的「世界最大腰果樹」樹下一景，根據金氏世界紀錄描述，這顆腰果樹因基因突變，才會長得如此巨大。畫面翻攝：Expedia.com
位於巴西北大河州北皮蘭吉海灘的「世界最大腰果樹」樹下一景，根據金氏世界紀錄描述，這顆腰果樹因基因突變，才會長得如此巨大。畫面翻攝：Expedia.com

每日郵報11日報導，金氏世界紀錄認證的世界最大腰果樹就在巴西，占地已達驚人的8500平方公尺，而且還在持續成長之中。

這一棵腰果樹位於巴西北大河州首府納塔爾（Natal）附近的北皮蘭吉海灘（Pirangi do Norte），被稱為「皮蘭吉腰果樹」（Pirangi Cashew Tree），或直接就叫做「世界最大腰果樹」（maior cajueiro do mundo）。主枝從主幹向外延伸達50公尺，周長約500公尺，尺寸約70顆尋常的腰果樹，可採得相當2.5公噸的腰果。

從空拍照片可看到，皮蘭吉腰果樹就坐落於民宅之間，已被開闢成一處專屬公園，樹下更修築出參觀棧道。只要抬頭，就能見到樹枝縱橫交錯，宛如一座迷你雨林。甚至需要專人修剪維護，以免樹枝長出去干擾行車。

報導指出，由於基因突變，這棵腰果樹的樹枝向側面生長，向下垂至地面時，又再長出成多組樹根。金氏世界紀錄就寫道，「這顆腰果樹尺寸巨大是基因突變的結果，讓五組樹枝的其中四組一接觸地面就放下新的根組。隨著時間過去，這幾個點變成次幹，其實就是原始樹木的複製體。」

這顆腰果樹的種植者與時間尚無定論，有人主張樹齡已有千年之久，目前共識是一位名為路易斯（Luis Inacio de Oliveira）的漁夫於1888年種下。唯一一組停止生長的樹枝，則被當地人戲稱為「最低工資」。

位於巴西北大河州北皮蘭吉海灘的「世界最大腰果樹」，占地達8500平方公尺。從空拍照片可以看到，皮蘭吉腰果樹就坐落於民宅之間，已被開闢成一處專屬公園。畫面翻攝：Economyhoteis.com.br
位於巴西北大河州北皮蘭吉海灘的「世界最大腰果樹」，占地達8500平方公尺。從空拍照片可以看到，皮蘭吉腰果樹就坐落於民宅之間，已被開闢成一處專屬公園。畫面翻攝：Economyhoteis.com.br

金氏世界紀錄 巴西 基因

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