還在持續成長！世界最大腰果樹在巴西 宛如迷你雨林

每日郵報11日報導，金氏世界紀錄認證的世界最大腰果樹就在巴西，占地已達驚人的8500平方公尺，而且還在持續成長之中。

這一棵腰果樹位於巴西北大河州首府納塔爾（Natal）附近的北皮蘭吉海灘（Pirangi do Norte），被稱為「皮蘭吉腰果樹」（Pirangi Cashew Tree），或直接就叫做「世界最大腰果樹」（maior cajueiro do mundo）。主枝從主幹向外延伸達50公尺，周長約500公尺，尺寸約70顆尋常的腰果樹，可採得相當2.5公噸的腰果。

從空拍照片可看到，皮蘭吉腰果樹就坐落於民宅之間，已被開闢成一處專屬公園，樹下更修築出參觀棧道。只要抬頭，就能見到樹枝縱橫交錯，宛如一座迷你雨林。甚至需要專人修剪維護，以免樹枝長出去干擾行車。

報導指出，由於基因突變，這棵腰果樹的樹枝向側面生長，向下垂至地面時，又再長出成多組樹根。金氏世界紀錄就寫道，「這顆腰果樹尺寸巨大是基因突變的結果，讓五組樹枝的其中四組一接觸地面就放下新的根組。隨著時間過去，這幾個點變成次幹，其實就是原始樹木的複製體。」