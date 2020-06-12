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英特爾掉蘋果單後又遇打擊 晶片設計長突然請辭

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾宣布，晶片設計長凱勒（Jim Keller）以個人因素為由請辭。（圖／取自網路）
英特爾宣布，晶片設計長凱勒（Jim Keller）以個人因素為由請辭。（圖／取自網路）

美國晶片大廠英特爾宣布，晶片設計長凱勒（Jim Keller）以個人因素為由請辭。這讓試圖重奪產業霸主地位的英特爾繼未來將痛失蘋果Mac產品處理器訂單後，又遭逢一大打擊。

英特爾在11日的聲明中表示，凱勒的請辭立即生效，但接下來六個月，他將擔任該公司顧問。

凱勒是英特爾高級副總裁與矽晶工程總經理，以往曾任職蘋果、特斯拉與超微（AMD）負責設計晶片，因帶領打造出一些業界歷史上最重要零件的計畫而卓有聲譽。

雖然英特爾銷售數字持續創紀錄，但競爭同業宣稱自家的產品現在性能可媲美英特爾的產品，甚至更優佳。此外，英特爾生產延後，也讓該公司面臨比以往更激烈的競爭。與此同時，亞馬遜等客戶正進一步自行設計自家處理器。

Rosenblatt證券公司Hans Mosesmann分析師在寫給投資人的報告中表示：「凱勒的離職是件大事，代表他在英特爾推動的事無法運作，或是英特爾的老臣不願推動。」

凱勒曾任加州無廠半導體公司PA Semi高層主管，PA Semi後來被蘋果公司收購，以強化內部零件部門。凱勒曾設計出一些蘋果早期自行打造的iPhone與iPad晶片，為主要的客製化零件。

凱勒在2018年被英特爾延攬，當時分析師認定是英特爾取得一大勝利，該公司在利用新製程生產性能更優的晶片方面已落後數年。

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