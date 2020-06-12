英特爾掉蘋果單後又遇打擊 晶片設計長突然請辭
美國晶片大廠英特爾宣布，晶片設計長凱勒（Jim Keller）以個人因素為由請辭。這讓試圖重奪產業霸主地位的英特爾繼未來將痛失蘋果Mac產品處理器訂單後，又遭逢一大打擊。
英特爾在11日的聲明中表示，凱勒的請辭立即生效，但接下來六個月，他將擔任該公司顧問。
凱勒是英特爾高級副總裁與矽晶工程總經理，以往曾任職蘋果、特斯拉與超微（AMD）負責設計晶片，因帶領打造出一些業界歷史上最重要零件的計畫而卓有聲譽。
雖然英特爾銷售數字持續創紀錄，但競爭同業宣稱自家的產品現在性能可媲美英特爾的產品，甚至更優佳。此外，英特爾生產延後，也讓該公司面臨比以往更激烈的競爭。與此同時，亞馬遜等客戶正進一步自行設計自家處理器。
Rosenblatt證券公司Hans Mosesmann分析師在寫給投資人的報告中表示：「凱勒的離職是件大事，代表他在英特爾推動的事無法運作，或是英特爾的老臣不願推動。」
凱勒曾任加州無廠半導體公司PA Semi高層主管，PA Semi後來被蘋果公司收購，以強化內部零件部門。凱勒曾設計出一些蘋果早期自行打造的iPhone與iPad晶片，為主要的客製化零件。
凱勒在2018年被英特爾延攬，當時分析師認定是英特爾取得一大勝利，該公司在利用新製程生產性能更優的晶片方面已落後數年。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言