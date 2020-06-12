經濟解析／美股為何狂瀉？投資人憂這些利空因素

美股11日暴跌，道瓊狂瀉1,861點，標普500指數重挫逾5%，創3月中旬以來最大跌幅。然而僅僅一天前，那斯達克指數才正式站穩萬點關卡，且連續第三天創新高。為何市場氛圍突然轉向？以下為投資人擔憂的幾大因素：

●美股已漲過頭，早該獲利了結

LPL金融公司股票策略師Jeff Buchbinder表示：「美股從3月低點以來已大漲逾40%，股市已到達該回檔的時間點。我們相信當前的股票價格，已過度納入樂觀的經濟展望。」

另外，航空、郵輪與旅遊類股近幾周已飆漲，但主要建立在解封的業績回升預期上，因此在股市回檔時首當其衝，跌幅更深。

●技術指標已達到超買區

技術指標早已顯示近期上漲動能無法延續。彭博資訊分析師Gina Martin 本周稍早警告說，標普500指數14天RSI（相對強弱）指標已經達到關鍵的超買區域，為這波漲勢從3月起漲以來首見。

另外，標普500指數成分股中，逾六成股票的價格已超過分析師的12個月平均股價目標。

●連Fed都不看好短期經濟展望

聯準會在10日預測今年經濟萎縮6.5%，年底失業率逼近10%。美國上周有約150萬人首次申請失業救濟金。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，Fed的最新經濟預估，對市場認為經濟將V型復甦的預期澆了一桶冷水。

LPL的策略師Jeff Buchbinder也表示：「隨著經濟復甦更可能像是Nike勾勾型，而非V型，股市可能會出現更多拋售。」

隨著美國德州、佛羅里達州、亞利桑那州與加州在解除部分防疫限制令後，新冠疫情感染數增加，令各界愈來愈擔憂美國會爆發第二波疫情。舉例來說，加州過去24小時單日新增3,090新病例，佛羅里達州也增加1,698例。

Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示：「不令人意外，欠缺預防性的行動導致全國新冠病例重新激增，而股市已再次檢視。」

美國財長米努勤表示，就算有另一波疫情，美國也不應再關閉經濟。

●接下來的刺激方案呢？

市場預期，美國政府若再推出另一波刺激或紓困法案的規模，將比先前假設小得多。此外，就算貨幣與財政政策能夠幫助舒緩當前衝擊，但卻無法解決疫情問題。疫情持續愈久，經濟復甦的速度就會愈慢。

●只是大跌的開端？分析師悲觀看後市

古根漢合夥公司全球投資長米納德（Scott Minerd）表示，最近一次的拋售，可能只是約50%跌幅的開端。他認為，股市正處於泡沫中，很可能「會在眼淚中收尾」。

米納德接受CNBC電視節目專訪時表示：「近期高點一值是個賣出的機會，我認為現在將面臨艱困情勢，尤其是隨著解封，新冠疫情案例數增加。」

CFRA首席投資策略師史托瓦（Sam Stovall）表示，市場顯然還會繼續拋售，「最終可能會從6月8日的高點下跌5%至10%」。