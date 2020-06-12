台積電ADR重挫4% 日月光聯電跌逾5%
台股ADR 11日隨美股重挫，台積電大跌4.36%，較台北交易股價溢價1.99%。
道瓊工業指數11日收盤暴跌1,861.82點，跌幅6.9%，報25,128.17點；標普500指數收跌188.04點，跌幅5.89%，報3,002.1點；那斯達克指數挫跌527.62點，跌幅5.27%，報9,492.73點。
費半指數收盤重挫6.39%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.31 -5.07%
中華電 CHT 37.46 -2.12%
台積電 TSM 55.04 -4.36%
聯電 UMC 2.60 -5.8%
資料來源：彭博資訊
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