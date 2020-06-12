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台積電ADR重挫4% 日月光聯電跌逾5%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR 11日隨美股重挫，台積電大跌4.36%，較台北交易股價溢價1.99%。

道瓊工業指數11日收盤暴跌1,861.82點，跌幅6.9%，報25,128.17點；標普500指數收跌188.04點，跌幅5.89%，報3,002.1點；那斯達克指數挫跌527.62點，跌幅5.27%，報9,492.73點。

費半指數收盤重挫6.39%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.31 -5.07%

中華電 CHT 37.46 -2.12%

台積電 TSM 55.04 -4.36%

聯電 UMC 2.60 -5.8%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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