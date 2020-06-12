經濟變數空襲 美股大跌

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

聯準會（Fed）在台灣時間11日凌晨2時宣布，零利率至少維持到2022年底，主席鮑爾在會後記者會上，傳達出強有力的訊息，保證Fed將維持寬鬆政策，直到勞動市場的重創獲得療癒為止。

鮑爾表示，「我們想都沒想過要提高利率」；「我們強力承諾將使用各種工具，使盡渾身解數」。

不過經濟學者指出，Fed繼續購債，即代表官員們相信需要更多的景氣支持措施。Fed並不認為5月就業回升就算是勝利，發生通貨緊縮的風險仍高，經濟還需要更強的支持力道才能夠全面療癒。

Fed官員預估到第4季，失業率將降到9.3%，低於5月的13.3%，2021年將降到6.5%；估今年GDP將萎縮6.5%，2021年將回升5%；到2022年底前通膨率都將低於2%目標。

經濟學者表示，Fed強調「我們將會維持長期寬鬆」；承諾至少未來兩年半都不會升息，是Fed的「首付款」，今年稍後可能推出更多寬鬆措施。

近幾周經濟活動陸續開封，加上抗議活動頻仍，全美有22州確診人數增加；德州10日通報2,504人確診，創單日新高，且是連續第四天增加。佛羅里達州一周來通報8,553人確診，為單周新高。加州住院人數達到5月13日來高峰，且過去10天來有九天確診人數都增加。

MSCI亞太指數11日下跌1.9%，MSCI新興股市指數也下跌1.2%；歐股600指數下跌2.6%，為五周來最大跌幅。

瑞銀全球資產管理公司經濟學者透納指出，最近首次出現與疫情有關的負面消息，加上最近幾周股市大漲，因此出現獲利回吐賣壓並不意外。

Fed 失業率

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