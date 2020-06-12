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蘋果市值飛越1.5兆美元
蘋果公司（Apple）10日成為美國第一家市值跨越1.5兆美元大關的上市公司，反映今秋推出在即的5G iPhone令市場熱烈期待，加上服務和穿戴裝置事業蒸蒸日上，使蘋果股價節節高漲。
彭博資料顯示，蘋果股價10日收盤勁揚2.6%至352.84美元，以目前發行在外股數43.34億股計算，市值約1.53兆美元，成為第一家突破1.5兆美元的美國上市公司，領先微軟的1.49兆美元。2018年8月蘋果市值首度漲破1兆美元時，也是美國企業史上前所未見。
蘋果股價11日早盤隨大盤走低，跌逾1%，但同日富國銀行證券以「新冠疫情後復甦紮實」為由，調高蘋果目標股價，從每股315美元提高到385美元。該公司指出，4月和5月中國手機註冊資料顯示，智慧手機需求有復甦趨勢，而且在萬眾期待5G iPhone下，儘管蘋果股價已從3月低點翻揚近60%，投資人仍視之為「備受青睞的優質大型股」。
滙豐銀行稍早也以5G iPhone第3季上市可望造成轟動、服務事業潛力雄厚為由，調高蘋果股價展望，目標股價從225美元提高到295美元。
蘋果在1月下旬股價創歷史新高，但後來新冠肺炎疫情來襲，蘋果股價隨大盤在3月下旬從高峰墜落35%，之後連同科技股穩健回升，上周五（5日）再刷歷史新高，漲勢延續至本周。
Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）預言，這家iPhone製造商四年內可望再度率先攻克2兆美元關卡。他估計，在AirPods和Apple Watch帶動下，蘋果穿戴裝置可望茁壯成600億美元事業；服務事業四年後規模可達1,000億美元。
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