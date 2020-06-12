Just Eat買下美Grubhub

歐洲餐飲外送業者Just Eat Takeaway宣布，已同意以換股交易方式，收購美國同業Grubhub，若這項交易順利完成，將創造中國大陸以外全球最大美食外送業者。

總部位在荷蘭阿姆斯特丹的Just Eat Takeaway 10日表示，將以每股75.15美元的換股方式，收購Grubhub的股票，代表Grubhub的股票總價值為73億美元。

這項交易將創造出一家橫跨美國、英國、荷蘭、德國等四大餐飲外送市場的大咖，全案預計將在2021年第1季完成，取決於股東和監管機構批准速度。

Grubhub股價在10日盤後交易大漲約6%至逾62美元，Just Eat Takeaway股價則暴跌約13%。

對Just Eat Takeaway來說，Grubhub將助其打進美國市場，進一步擴大其原本就已全球化的事業版圖，包括歐洲、澳洲、巴西和加拿大。據市調公司Second Measure，Grubhub在4月底時點的美國市占率為23%。

對Grubhub來說，這項交易則將能避開像是Uber先前向其提議併購時，所遇到的反托辣斯疑慮。Uber 5月向Grubhub提議全股交易併購，但政治壓力令人質疑美國監管機關是否會批准交易。Uber的提案在本周宣告破局。

Grubhub執行長馬隆尼表示，多虧媒體對Uber提議的報導，使Just Eat Takeaway也提議併購。這家歐洲公司提出的提議價碼，讓這項交易非常輕易就能做決定。這項交易也將提供Grubhub財務上的強度和彈性。

克里夫蘭馬歇爾法學院教授薩格斯表示，這項交易應能輕易獲得美國監管機關的批准。

荷蘭億萬富豪葛洛恩（Jitse Groen）2000年在自己大學宿舍裡創辦了Takeaway，去年開始積極擴展，不到兩個月前才剛獲得英國反托辣斯監管機構批准其對Just Eat的78億美元併購案。