特斯拉股價衝1,000美元

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股價再締新猷，10日首次漲破1,000美元大關，市值逼近全球車廠市值最高的豐田，主因執行長馬斯克表示，時間到量產電動聯結車「Semi」的時候了，以及市場看好電動車後市。

彭博資訊報導，特斯拉股價10日上漲8.97%，收在每股1025.05美元，市值超過1,900億美元，逼近豐田的市值2,100億美元；特斯拉股價自本月初躍漲23%，若再上漲11%且豐田股價不變，將有望摘下全球市值最高車廠的頭銜。

馬斯克10日在備忘錄中告訴員工，時間到開始量產Semi的時候了，激勵特斯拉股價突破1,000美元大關。

此外，韋德布希證券公司看多特斯拉後市也推升股價勁揚，分析師將目標價上調至1,000美元，並預期「還有上漲空間」；該券商看好特斯拉在中國大陸坐擁「龐大」商機，預估上海超級工廠在投產第一年，交車量有望達到十萬輛。

投資人整體樂觀情緒部分源自普遍看好電動車，並相信未來陸上運輸將以電池驅動，而非汽油，帶動特斯拉股價年初至今上漲逾一倍；投資人也正引領期盼馬斯克將揭曉擁有超強續航力的全新「百萬英里電池」。

特斯拉在元月超車福斯（Volkswagen），躍居全球市值第二高的車廠，如今市值已經超出福斯逾一倍。