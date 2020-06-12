美財長：經濟Q3起大改善

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

美國財政部長米努勤10日表示，美國經濟開始好轉，走出新冠病毒疫情的陰霾，預料經濟將在第3、4季大幅改善。白宮經濟顧問庫德洛10日也表示，美國經濟顯然已到達反轉向上的轉折點。

米努勤出席參議院小企業委員會評估紓困貸款項目進展的會議，認為新出爐的就業數據和其他經濟數據顯示，「我們已做好準備，可分階段大舉開放我們的國家」。

米努勤表示，他相信有必要再推出另一輪聯邦疫情紓困措施，包括能創造就業機會的措施。美國國會迄今已通過總規模3兆美元的三項紓困法案。

儘管米努勤樂觀看待美國重啟經濟，但經濟改善的路還很漫長。例如，美國5月就業數據雖意外好轉，但失業率仍達13.3%，為二戰以來最高水準。非裔和亞裔美國民眾的失業率持續攀升，他們的就業情況估須耗費數年才能恢復至疫情前的水準。

米努勤也說，他將認真考慮在新一輪疫情紓困法案中，向民眾提供更多紓困金，也說應提供資金幫助受疫情重創的酒店和旅遊業。

米努勤表示，財政部將發布新的指引，包括鬆綁一項規定，把過去五年內有犯罪紀錄的企業禁止申請薪資保護計畫的規定，縮短至過去三年。他也對進一步放寬這項規定持開放態度。

白宮經濟顧問庫德洛10日接受CNBC訪問時表示，美國經濟似乎已到達反轉向上的轉折點，認為美股上漲經濟預示會好轉，也說下一套疫情紓困方案將為重返工作崗位的民眾減免稅負。

庫德洛說：「我們希望情況在4月觸底，下半年邁向大幅復甦」，「我們正在轉捩點，我們正在過渡階段。」

疫情紓困 失業率 美國經濟

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