市場觀察…有利風險資產

美國聯準會（Fed）於台灣時間11日凌晨2時宣布利率決策，市場普遍認定Fed的立場偏鴿派。

德意志銀行策略師Alan Ruskin表示，Fed維持利率不變至少到2022年的計畫「有利於風險偏好」，將導致美元走軟。他指出，購債措施的靈活性和失業率預測「較低」，有利於風險資產。

Truist/SunTrust顧問公司美國宏觀策略師Michael Skordeles表示：「關於利率預測，他們實際上是在說，我們將維持利率不變直到2022年。點陣圖顯示只有兩名委員預測2022年會以某種幅度上調利率。因此，即使到那時採取行動，近零利率也可能持續三年以上。」

道明證券駐紐約全球利率策略主管米斯拉表示：「我們認為現在給出具體的前瞻性指引還為時過早。關於前瞻性指引沒有什麼特別之處。在量化寬鬆方面，Fed維持當前的購債速度，政策仍然非常靈活。他們在利率和資產購買規模上都保留很大的靈活性。」

關於Fed是否會對控制公債殖利率曲線，Priya Misra表示：「有些人在尋找殖利率曲線控制的線索，但聲明中沒有提及。現在還為時過早，這是一個新的工具，有太多相關不確定性。我們確實認為官員們會在今年年底前使用這項工具。」

Bannockburn Forex首席市場策略師錢德勒表示，這與市場對Fed不會採取任何行動的預期基本一致。像我這樣原本認為Fed會推出殖利率曲線控制的人，現在估計Fed不會很快這麼做。