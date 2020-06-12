洛杉磯港貨運量大減30%

洛杉磯港5月貨運量年減三成，寫下逾十年來新低，常務董事塞羅卡（Gene Seroka）警告，新冠肺炎疫情與美中貿易緊張情勢，可能會威脅這座美國最繁忙港口的假期貨運旺季。

塞羅卡10日表示說，洛杉磯港5月貨運量比去年同期銳減30%，為2009年大衰退以來最低，原因是企業因新冠肺炎抗疫措施而關閉，以及美國貿易政策，對全球供應鏈造成雙重打擊，「我們相信，這兩項因素會持續影響2020年接下來的時間」。洛杉磯港是美國最繁忙的港口，也是美國對中國大陸海運的首要門戶。

塞羅卡說：「我們的傳統旺季岌岌可危。」他指的是8月到10月間，貨運量會因年底購物季檔期大增。美國零售商通常會在6月對年底購物季下訂單。這些業者今年面臨重大的不確定性，包括新冠肺炎疫情病例增加，以及全美種族歧視示威抗議潮擴散。

賽羅卡指出，一些經濟學家預估，消費者支出將在明年第1季回溫，意味著海運量會在2020年底上揚。

在此同時，貨櫃輪業者馬士基（Maersk）與赫伯羅德航運都已取消船班，以減少成本並因應需求銳減。