韓6月上旬出口暴增20%

在許多國家放寬封鎖措施之際，南韓的最新數據捎來喜訊，6月前10日出口較去年同期激增兩成，不僅為出口導向國家帶來外銷穩定回溫的希望，也可能預示新冠肺炎疫情導致的全球需求崩跌已觸底反彈。

南韓關稅廳11日公布的數據顯示，6月前10日出口額較去年同期激增20.2％，達到123億美元；6月每日平均出口較去年同期萎縮9.8％，主要是今年6月多了兩個工作天，但和5月同期的銳減30.2％相比仍有改善。

南韓國民銀行經濟學家文正熙（音譯）表示：「這是全球需求的正面信號。儘管每日平均出口量呈現萎縮，但下降幅度變得更小，意味全球鬆綁封鎖措施帶動需求回升。」

他指出，值得注意的是晶片銷量大增。晶片對全球復甦週期非常敏感，因此晶片需求強勁反映出全球需求正在改善。隨著中美關係再度緊繃可能削弱中國製品需求，南韓晶片的銷售可能增長。

數據顯示，南韓最暢銷的出口商品半導體，6月前10天的海外銷量較去年同期增加22.6％，而行動裝置的出口較去年同期大增35.8％。

今年來南韓出口已連續萎縮五個月，因各國實施封鎖措施，拖累全球需求。