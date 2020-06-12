美初領失業救濟人數下滑

美國上周申領失業救濟金人數下滑，顯示勞動市場持續好轉。

美國勞工部11日表示，在止於6月6日的一周，初次申領失業救濟金人數達154萬人，比前一周的190萬人降低，延續自3月底觸頂以來逐周下滑的趨勢。

至於持續申領救濟金的總人數，在5月30日止的一周稍微降到2,090萬人，雖低於前一周的2,126.8萬人，但降幅比預期小。

牛津經濟研究院美國首席經濟學家霍騰表示：「請領救濟金的人數穩定下滑是正面進展，但就業市場仍遭受沉重打擊，全面復甦將耗費數年，不是幾周或幾個月就能恢復。」

各州政府仍在努力處理大量堆積的申請書，但新申請人數已在逐漸減少，上周初次申請人數比起3月28日為止那周將近700萬人的高峰已大幅下滑，當時新冠肺炎疫情和相關的防疫封鎖措施使申請人數暴增。

隨著企業陸續恢復營業，並召回原本強迫休假或解僱的員工，在經歷自2月來近2,000萬人失業後，勞動市場似乎已開始重新振作。雖然失業率仍處於數十年來未見的水準，5月的失業率已下滑至13.3%，同月也增加250萬個工作機會。

許多州連續請領救濟金人數下滑，但加州、佛羅里達州、俄勒岡州出現人數暴增情況。首度請領人數方面，加州增加2.9萬人；麻薩諸塞州與紐約分別增加1.7萬和1.2萬人；佛州減少9.7萬人，減幅最大。

鑒於近幾個月申請人數激增，許多經濟學家為取得更準確的數據，正關注未經季節調整的數據；上周未經調整的初領失業救濟人數減少約8.3萬人，相較於調整後的下滑35.5萬人。

聯準會（Fed）10日表示，將花費數年對經濟提供額外支持，決策官員預測今年底失業率將達9.3%。Fed主席鮑爾10日說：「許多人在未來將有很長一段時間難以找到工作。」