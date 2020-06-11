美上周首領失業金人數續降至154萬 道瓊期指仍跌900點

美國上周首度申領失業救濟金人數再度下滑，顯示美國就業市場正逐漸從新冠肺炎疫情緩步復甦。不過這無助拉抬全球金融市場，美股期指跌幅甚至擴大，道瓊期指一度跌逾900點，歐洲主要股市跌逾3%。

美國勞工部11日公布，美國上周（6月5日止）首度申領失業救濟金人數為154萬人，低於道瓊社訪調經濟學家預估的160萬人。雖然申請失業救濟金的人數連續十周下滑，過去三個月仍有大量勞工失業。

連續申領失業救濟金人數也下滑，達2,090萬人，低於前一周下修後的2,150萬人，也低於5月9日當周新冠肺炎危機高峰時的2,490萬人。