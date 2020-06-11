聽新聞
test
0:00 / 0:00

美上周首領失業金人數續降至154萬 道瓊期指仍跌900點

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美國上周首度申領失業救濟金人數再度下滑。美聯社
美國上周首度申領失業救濟金人數再度下滑。美聯社

美國上周首度申領失業救濟金人數再度下滑，顯示美國就業市場正逐漸從新冠肺炎疫情緩步復甦。不過這無助拉抬全球金融市場，美股期指跌幅甚至擴大，道瓊期指一度跌逾900點，歐洲主要股市跌逾3%。

美國勞工部11日公布，美國上周（6月5日止）首度申領失業救濟金人數為154萬人，低於道瓊社訪調經濟學家預估的160萬人。雖然申請失業救濟金的人數連續十周下滑，過去三個月仍有大量勞工失業。

連續申領失業救濟金人數也下滑，達2,090萬人，低於前一周下修後的2,150萬人，也低於5月9日當周新冠肺炎危機高峰時的2,490萬人。

失業 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

Fed對經濟復原態度戒慎 美股道瓊期指一度大跌500點

美國詐領失業金案增！6.5億美金遭盜領 恐加劇暴動

失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪

美股道瓊期指一度跌200點 憂心全美示威衝擊經濟復甦

相關新聞

日本大型企業信心指數 Q2降至11年低點

據11日出爐的最新數據，日本大型企業信心指數在第2季大幅惡化，創11年來的最低水準，凸顯新冠肺炎疫情衝擊全球製造業與服務...

美上周首領失業金人數續降至154萬 道瓊期指仍跌900點

美國上周首度申領失業救濟金人數再度下滑，顯示美國就業市場正逐漸從新冠肺炎疫情緩步復甦。不過這無助拉抬全球金融市場，美股期...

Fed對經濟復原態度戒慎 美股道瓊期指一度大跌500點

美國與歐洲期指今天跟著亞洲股市下挫，近台北時間下午2時30分左右，美股道瓊期指一度大跌500點，跌幅1.8%。主要是美國...

Zoom暫關紀念六四付費帳號 外界憂受中共施壓

視訊會議軟體Zoom今天坦承曾暫時關閉由維權人士創立、紀念六四天安門事件的美國帳號，引發外界對於Zoom言論自由的關切

美議員提250億美元助國內半導體生產 抵禦中國大陸競爭

美國議員提案以估計250億美元的資金和稅賦優惠，來強化國內半導體產業的實力，並且抵禦中國大陸日益進步的科技競爭力。

撐不住了！美國首家鼎泰豐宣布結束營業

鼎泰豐在美國的創始店宣布結束營業，這家創始店位於亞凱迪亞南Baldwin大道1108號，在台灣今日凌晨時間，包括門口和官...

庫德洛：經濟已達轉折點　美財長預期Q3、Q4大幅改善

美國財政部長米努勤10日表示，美國經濟開始好轉，走出新冠病毒疫情的陰霾，預料經濟將在第三和第四季大幅改善。白宮經濟顧問庫...

油價續漲 美國上周原油庫存意外創新高

國際油價10日收漲，延續前一日的漲勢，但美國上周原油庫存創新高，引發市場再度擔憂，需求疲軟將導致供過於求的態勢延長。

貿易現春芽？南韓6月頭十天出口激增20%　

南韓海關11日公布，6月頭十天出口較去年同期激增20.2%，主要是今年這段期間工作天數較多所致，不過仍引發市場預期該國出...

伊爾艾朗：Fed澆熄Ｖ型復甦預期 其他分析師怎麼看？

Fed會議結果出爐後，市場確定貨幣政策的鴿派基調。以下為經濟學家與分析師對Fed最新決策的看法：

全世界現在賣最好的東西：自行車！業績比疫情前暴增600％，為什麼？

2020上半年，因爲COVID-19疫情衝擊，民生消費市場低迷；隨著疫情趨緩，歐美國家陸續解封，人們出門購買的第一項產品竟是：自行車！

金價連三日上揚 Fed重申採取行動緩解疫情衝擊

國際黃金現貨價格周三（10日）收漲1.36%，報每英兩1,738.7美元，為連續第三日走高，主要因美國聯邦準備理事會（F...

熱門新聞

俄羅斯女演員半裸開門收外送 獎勵疫情期間外送員堅守崗位

撐不住了！美國首家鼎泰豐宣布結束營業

北韓：美國如果不想年底大選發生「可怕的事」 就閉嘴別評論兩韓事務

Fed一如預期維持利率在近零水準 料保持到至少2022年

Fed決策、鮑爾說了什麼？五大要點一次看

全世界現在賣最好的東西：自行車！業績比疫情前暴增600％，為什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。