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油價續漲 美國上周原油庫存意外創新高
國際油價10日收漲，延續前一日的漲勢，但美國上周原油庫存創新高，引發市場再度擔憂，需求疲軟將導致供過於求的態勢延長。
美國西德州原油7月期貨10日收漲1.69%，報每桶39.6美元。布蘭特原油期貨尾盤上漲1.34%，報每桶41.73美元。
美國能源資訊局（EIA）公布，到6月5日為止的一周，美國原油庫存增加570萬，出乎分析師預估的減少170萬桶。庫存總量達到5.381億桶，為1982年有數據以來最高，主因原油進口增加、出口減少。
美國對原油的需求仍有增加，但遠低於去年同期的水準。餾分油庫存增加，但增幅小於前幾周。Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說：「我們看到市場的支撐來自精煉油（Refined oil），而非原油。」
美國能源部表示，已購買12.6萬桶原油作為美國戰略儲油，這有助於支撐油價。俄克拉荷馬州的庫欣原油庫存減少230萬桶，但降幅不足以抵銷其他地區的增幅.。
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