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全世界現在賣最好的東西：自行車！業績比疫情前暴增600％，為什麼？

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
圖為中國大陸北京民眾，戴口罩騎腳踏車逛景山公園。 歐新社
圖為中國大陸北京民眾，戴口罩騎腳踏車逛景山公園。 歐新社

摘要

1.全球疫情趨緩，銷售爆大量的產品竟是：自行車！

2.歐美各國趁疫情期間推行「無車計畫」，巴黎、倫敦都推出「自行車補助金」；美國也改造街道，開設自行車專門道。

3.自行車的地位可能從此改變，成為人們日常生活的必需品。

2020上半年，因爲COVID-19疫情衝擊，民生消費市場低迷；隨著疫情趨緩，歐美國家陸續解封，人們出門購買的第一項產品竟是：自行車！

由於許多民眾仍擔心第二波疫情，不願搭乘傳染風險高的大眾運輸工具，因此選擇騎自行車。除了通勤，很多國家封城時還是允許外出運動，還有些國家特別「出錢補助」鼓勵人民運動。加上米蘭、巴黎、倫敦等大城市，趁著疫情改造市容，拓寬自行車道，實施「無車計畫」，讓自行車一躍成為最好的代步工具，帶動爆棚買氣。

「自行車是疫情後的『衛生紙之亂』！」德州一間自行車零售店的老闆阿泰依（Eric Attayi）告訴《CNN》。

自行車不只是一時之亂，是長期趨勢

「我們有信心在未來幾個月，看到更多人靠自行車通勤。」紐約市交通專員特羅騰伯格（Polly Trottenberg）說。

根據《紐約時報》（The New York Post），美國很多州在封城期間，自行車店因是「必要的商業活動」，仍然特准開放。紐約市布魯克林區今年的自行車銷售較去年同期飆漲了逾600%。布魯克林自行車（Brooklyn Bicycle）公司總裁札加塔（Ryan Zagata）說：「我從未見過這種榮景。」

根據市場研究公司N.P.D. Group的數據，3月份全美自行車和配件，以及修車服務的營業額比去年同期增加了將近一倍——其中初階通勤的休閒用車款成長了121%。

有些城市透過修改道路規定方法，鼓勵人們以自行車代步。紐約市4月宣布暫時開放共約100英哩長的的路段，專門給行人和自行車使用。奧克蘭市是在疫情期間讓10%的街道、西雅圖則是永久地讓長達20英里的路段，禁止汽車通行。這對城市建設是根據汽車道路規劃的美國來說，是巨大的改變。

歐洲政府也著手拓寬自行車道，推動「無車計畫」。《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，像是法國巴黎，市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）表示，在封城解除後，約50公里的道路將專門給自行車使用，目標是在巴黎都會區，修建超過600公里的自行車道。

另外，法國政府除了原本就有的最高上限500歐元的自行車購買補助，疫情後又加碼增設最高金額為200歐元的「電動自行車補助金」以及50歐元的修繕補助，鼓勵民眾多多騎自行車。

《富比世》（Forbes）報導，英國倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布，倫敦將啟動全世界最大的「無車計劃」。該市金融中心的某些街道，未來將僅限於自行車和行人通行，而另一些街道也只會開放公車，但禁止車輛通行。

倫敦也著手拓寬人行道、在其他地區增加自行車道，還重新引入了「交通堵塞費」，也就是駕駛人進入市中心所需支付的費用，藉此來強化「無車計畫」。政府還從6月起發放50英鎊「修車券」，讓許多民眾翻出車庫中老舊的自行車，讓它重返道路。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也加入鼓吹行列，宣布大都市罕見的縮減車道與無車計畫，汽車將暫時讓道給自行車與行人，倫敦市中心部分地區成為無車空間，打造友善自行車與行人環境。

英國最大自行車零售商Halfords告訴《衛報》（The Guardian），自從封城後，部分周邊商品銷量甚至成長5倍，而自行車5月份的銷量是往年的2倍。比士特（Bicester）一家自行車店表示，他們以往每週只能賣出20到30輛自行車，但最近每天就能賣出50輛，幾乎是聖誕節時才會有的買氣，而早在政府用政策鼓勵民眾騎自行車之前，銷量就比平時最旺的聖誕節檔期還要好。

《紐約時報》分析，社交距離和居家隔離，在疫情間限制了人們的生活，造成自行車大賣，但也許會就此改變自行車的角色，不只是青少年的玩具，或是文青的配件，而是生活必需品，在逐步重啟生活時，成為比大眾運輸工具更安全的交通工具。

Halfords執行長史坦布雷登（Graham Stapleton）表示，現在是通勤者改變習慣並開始騎自行車上班的時候了。

電動自行車會是新寵？

除了自行車之外，還有一顆交通工具界的新星：電動自行車。它搭載電池、（在美國）不需要駕照、騎行更省力也可以騎得更遠，很有機會成為都市通勤新寵兒。

「我堅信電動自行車將在未來10年內徹底改變世界各地的城市。」荷蘭自行車品牌VanMoof執行長卡利爾（Taco Carlier）說。

過去，電動自行車被視為老人專用的代步工具，但在當今的單車潮下，它也是當紅炸子雞。根據《紐約時報》，研究公司NPD Group的數據顯示，3月份電動自行車的銷量比去年同期增長了85％。

《經濟學人》指出，騎電動自行車的體力門檻較低，也不會流很多汗搞得一身狼狽，適用的族群更廣，尤其適合通勤族。諮詢公司德勤（Deloitte）預估，電動自行車的銷量，將在2023年達到1.3億輛。

各國政府出錢出力，趁疫情推動「無車計畫」，鼓勵民眾騎自行車，既環保又健康，是件好事。就像歐洲自行車聯合會（European Cycling Federation）主席卡貝爾說的，自行車專門道這樣的基礎設施，是推廣單車文化的基礎，但衍伸出來的交通法規、停車位等問題，也有待所有民眾和政府共同創造更好的騎車空間。

（參考來源：The New York PostThe GuardianForbesWashington PostThe Economist

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