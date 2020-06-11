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美元一度跌至三個月新低 因Fed持續低利寬鬆政策

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

美元周三（10日）延續跌勢仍然疲軟，美元指數（DXY）一度跌至95.714近三個月新低，收盤則是下挫0.38%，報95.959，主要是美國聯準會Fed）利率決策會議後仍舊保持目前的寬鬆貨幣政策。

澳幣兌美元一度大漲1.5%至0.7063元兌1美元的近一年高點，但收盤漲幅縮小，報0.6998。瑞郎和日圓上漲，顯示市場氣氛有些謹慎。

歐元兌美元升值0.4%至1.1389美元；美元兌日圓10日貶值0.59%，報1美元兌107.12日圓，11日早盤續貶，貶至106.98日圓。

美國聯準會10日一如預期維持利率不變，並承諾將繼續購買資產，以穩定遭受新冠疫情重創的美國經濟。Fed也沒有如有些人猜測的那樣，宣布任何限制公債殖利率上升的措施。

Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler說：「聯準會決策與市場預期基本一致，未採取任何行動，」不過Chandler認為Fed可能會在夏季結束前宣布殖利率曲線控制政策。他表示，總體而言，聯準會利率政策會議後的聲明顯示美元仍將走低。

渣打銀行的Steven Englander也說：「市場希望出售美元，因為聯準會承諾繼續購買公債和MBS的令人放心，因此沒有理由停止賣出美元。」

英鎊兌美元升至1.2812美元；美元兌瑞士法郎觸及三個月 低點0.9425瑞郎。

美國10年期公債殖利率下降7.4個基點至0.75%，聯準會聲明後曾觸及盤中低點。

聯準會 Fed 疫情

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